Фірма заступника міського голови Тернополя з бюджету "вимила" більше півмільйона грн.?

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“Миколай” приніс тернопільським “комбайнерам” 1 мільйон
«Нам не вдалось»,- з сумом говорили мешканці вулиць Бродівська, Лук'яновича, Збаразька, Лозовецька, Текстильна, Галицька. Загалом усі, хто долучився до підтримки мрії ініціативної групи, яка боролася за гроші в рамках Громадського бюджету, пишуть Тернополяни. Люди хотіли відновити стадіон колишнього «Комбайнового заводу», але програли в цих перегонах,...
Тернопільський м’ясокомбінат отримав свою першу відзнаку (фото)
Свою першу нагороду отримав структурний підрозділ компанії "Агропродсервіс" відділення "Тернопільський м'ясокомбінат" за перемогу в номінації "Виробник продовольчих товарів" в щорічному 12-му конкурсі "Народний бренд 2016". Про це повідомляють на офіційному сайті компанії (http://www.agroprodservice.com.ua/news/777).За рік роботи підприємства тернополяни вже встигли оцінити якість продукції легендарного бренду. -...
Чому тернопільських депутатів не транслювали «приховані» камери?
Сесія тернопільської міської ради сьогодні, 16 грудня, проходила під грифом «секретно», зокрема он-лайн трансляцію пленарного засідання переглянути було практично неможливо. Позаяк, в Тернополі працює комунальне підприємство «Тернопіль Інтеравіа», яке опікується камерами в місті, «усіх псів»через відсутність трансляції «зігнали» одразу на директора однойменного КП, по сумісництву...
Тернополянам варто готуватися до чергового подорожчання
Проїзд у громадському транспорті Тернополя може зрости уже з нового року. Відтак, попередньо, вартість проїзду у маршрутках коштуватиме 4 грн., а у тролейбусах – 3 грн. Зростання вартості проїзду пов’язане із підвищенням мінімальної заробітної плати до 3200 грн. Відповідні розрахунки зробило управління економіки, промисловості та...
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«Тернопільські театральні вечори. Дебют»Програма XIV Всеукраїнського фестивалю «Тернопільські театральні вечори. Дебют» з 17...
Гурт Vivienne Mort повертається в Тернопіль30-го вересня гурт Vivienne Mort повертається до Тернополя з новою...
Перелік заходів, куди тернополяни можуть піти у вересніАнонси основних заходів, які передбачається провести на вересень № пп...
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