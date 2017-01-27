Фірма заступника міського голови Тернополя з бюджету "вимила" більше півмільйона грн.?

Фірма одного дня: бухгалтерія ТОВ, яке довело Тернопіль до снігового колапсу (фото)

Від листопада 2016 року про ТОВ «Теркомуналсервіс» знає чи не кожен другий тернополянин. Адже саме ця фірма, м’яко кажучи, «завалила» прибирання міста під час сильних снігових опадів та довела Файне до колапсу.

 

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