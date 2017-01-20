Фірма заступника міського голови Тернополя з бюджету "вимила" більше півмільйона грн.?

Фірма одного дня: бухгалтерія ТОВ, яке довело Тернопіль до снігового колапсу (фото)

Від листопада 2016 року про ТОВ «Теркомуналсервіс» знає чи не кожен другий тернополянин. Адже саме ця фірма, м’яко кажучи, «завалила» прибирання міста під час сильних снігових опадів та довела Файне до колапсу.

 

Важливе
всі публікації розділу →
  • Наш репортаж: «Helix», Нагута, Порошенко та «шоу» в тернопільському суді (фото, відео)
    Наш репортаж: «Helix», Нагута, Порошенко та «шоу» в тернопільському суді (фото, відео)

    Судове засідання по зміні забіжного заходу хмельничанину, якого підозрюють в шахрайстві, пройшло лише після втручання поліції, пише газета  Є. Хмельничанин Дмитро Нагута, який є одним із керівників «Хеліксу», підозрюваним у створенні фірми з ознаками фінансової піраміди, в апеляційному суді Тернопільської області намагався оскаржити ухвалу суду...

    Детальніше
    Posted in Події , Тернопіль by редактор0 Comments
  • “Миколай” приніс тернопільським “комбайнерам” 1 мільйон
    “Миколай” приніс тернопільським “комбайнерам” 1 мільйон

    «Нам не вдалось»,- з сумом говорили мешканці вулиць Бродівська, Лук'яновича, Збаразька, Лозовецька, Текстильна, Галицька. Загалом усі, хто долучився до підтримки мрії ініціативної групи, яка боролася за гроші в рамках Громадського бюджету, пишуть Тернополяни.  Люди хотіли відновити стадіон колишнього «Комбайнового заводу», але програли в цих перегонах,...

    Детальніше
    Posted in Події , Тернопіль by редактор0 Comments
  • Тернопільський м’ясокомбінат отримав свою першу відзнаку (фото)
    Тернопільський м’ясокомбінат отримав свою першу відзнаку (фото)

    Свою першу нагороду отримав структурний підрозділ компанії "Агропродсервіс" відділення "Тернопільський м'ясокомбінат" за перемогу в номінації "Виробник продовольчих товарів" в щорічному 12-му конкурсі "Народний бренд 2016". Про це повідомляють на офіційному сайті компанії (http://www.agroprodservice.com.ua/news/777).За рік роботи підприємства тернополяни вже встигли оцінити якість продукції легендарного бренду.  -...

    Детальніше
    Posted in Події , Тернопіль by редактор0 Comments
Розваги та мистецтво
Дивитися більше

Новини

У поліції Тернопільщини не вистачає півтисячі працівників

Тернополянин випустив у вікна та автомобілі людей понад тисячу куль

Жителям Тернопілля, які через чуму знищать свиней, відшкодують втрати

У Тернополі презентують книгу відомого журналіста

Чиновники перерахували фірмі 10 мільйонів за незроблений ремонт вулиць у Шумську

Кого з тернополян можуть призвати до війська

Як тернопільський мер Сергій Надал «торгує» обличчям та під соусом «налагодження співпраці» відвідує країни світу. Інфографіка

Автори тернопільської “Циганки” запропонували новий грандіозний проект (фото)

Майже дві сотні МАФів в області встановили з порушеннями

Землю біля літака отримала прокуратура. Там хочуть багатоповерхівку

Залишитись у плюсі: посадовця з Тернопільщини за великий хабар покарали маленьким штрафом

Тернопільського нардепа “приписали” до піаністів парламенту

Що наробив депутат міськради Тернополя у 2016 році? (фото)

За що жила фірма, яка довела Тернопіль до снігового колапсу (фото)

Надал розподілив між підлеглими новенькі іномарки

Страшний вірус на Тернопільщині: мешканців просять бути обережними при купівлі м’яса

На Малашівському сміттєзвалищі знайшли труп жінки

Землю у парку “Загребелля” повернули у власність тернополян

НАБУ підозрює залізничників у завищенні на 8 мільйонів цін на радіостанції, замовлені у фірми релігійного лідера

Наш репортаж: «Helix», Нагута, Порошенко та «шоу» в тернопільському суді (фото, відео)

Відео

 