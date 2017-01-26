Фірма заступника міського голови Тернополя з бюджету "вимила" більше півмільйона грн.?

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Нардеп Микола Люшняк у 2016 році перерахував свою зарплату на заклади для соціально вразливих категорій громадян
Народний депутат України Микола Люшняк протягом 2016 року перераховував свій заробіток на рахунки будинків для людей похилого віку, а також навчально-реабілітаційного центру. Щомісячно протягом усього минулого року будинки інвалідів та людей похилого віку в селі Устя-Зелене (Монастириський район), дім престарілих у Бариші (Бучацький район) та...
«Агропродсервіс» – учасник європейської асоціації «Дунайська соя»
В переддень нового 2017 року в компанії «Агропродсервіс» відбулася важлива подія, яка наблизила це підприємство до ринків Європи – їм підтвердили дійсне членство в Асоціації Просування Виробництва Європейської Сої «Дунайська соя». Асоціація уповноважена використовувати свою назву в скороченій версії: «Verein Donau Soja» (Асоціація «Дунайська соя»). Про це...
Як тернопільський мер Сергій Надал «торгує» обличчям та під соусом «налагодження співпраці» відвідує країни світу. Інфографіка
Якщо ви думали, що робоче місце міського голови Тернополя Сергія Надала обмежується стінами кабінету на вулиці Листопадовій, офіційними заходами та ранковими об’їздами дворів, то глибоко помилялися. Адже, поміж тим, мер Файного міста «торгує» обличчям та під соусом «налагодження співпраці» відвідує інші міста та країни світу....
Наш репортаж: «Helix», Нагута, Порошенко та «шоу» в тернопільському суді (фото, відео)
Судове засідання по зміні забіжного заходу хмельничанину, якого підозрюють в шахрайстві, пройшло лише після втручання поліції, пише газета Є. Хмельничанин Дмитро Нагута, який є одним із керівників «Хеліксу», підозрюваним у створенні фірми з ознаками фінансової піраміди, в апеляційному суді Тернопільської області намагався оскаржити ухвалу суду...
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«Тернопільські театральні вечори. Дебют»Програма XIV Всеукраїнського фестивалю «Тернопільські театральні вечори. Дебют» з 17...
Гурт Vivienne Mort повертається в Тернопіль30-го вересня гурт Vivienne Mort повертається до Тернополя з новою...
Перелік заходів, куди тернополяни можуть піти у вересніАнонси основних заходів, які передбачається провести на вересень № пп...
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