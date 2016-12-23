Фірма заступника міського голови Тернополя з бюджету "вимила" більше півмільйона грн.?

«Нам не вдалось»,- з сумом говорили мешканці вулиць Бродівська, Лук'яновича, Збаразька, Лозовецька, Текстильна, Галицька. Загалом усі, хто долучився до підтримки мрії ініціативної групи, яка боролася за гроші в рамках Громадського бюджету, пишуть Тернополяни. Люди хотіли відновити стадіон колишнього «Комбайнового заводу», але програли в цих перегонах,...