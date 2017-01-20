Фірма заступника міського голови Тернополя з бюджету "вимила" більше півмільйона грн.?

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Як тернопільський мер Сергій Надал «торгує» обличчям та під соусом «налагодження співпраці» відвідує країни світу. Інфографіка
Якщо ви думали, що робоче місце міського голови Тернополя Сергія Надала обмежується стінами кабінету на вулиці Листопадовій, офіційними заходами та ранковими об’їздами дворів, то глибоко помилялися. Адже, поміж тим, мер Файного міста «торгує» обличчям та під соусом «налагодження співпраці» відвідує інші міста та країни світу....
Наш репортаж: «Helix», Нагута, Порошенко та «шоу» в тернопільському суді (фото, відео)
Судове засідання по зміні забіжного заходу хмельничанину, якого підозрюють в шахрайстві, пройшло лише після втручання поліції, пише газета Є. Хмельничанин Дмитро Нагута, який є одним із керівників «Хеліксу», підозрюваним у створенні фірми з ознаками фінансової піраміди, в апеляційному суді Тернопільської області намагався оскаржити ухвалу суду...
“Миколай” приніс тернопільським “комбайнерам” 1 мільйон
«Нам не вдалось»,- з сумом говорили мешканці вулиць Бродівська, Лук'яновича, Збаразька, Лозовецька, Текстильна, Галицька. Загалом усі, хто долучився до підтримки мрії ініціативної групи, яка боролася за гроші в рамках Громадського бюджету, пишуть Тернополяни. Люди хотіли відновити стадіон колишнього «Комбайнового заводу», але програли в цих перегонах,...
Тернопільський м’ясокомбінат отримав свою першу відзнаку (фото)
Свою першу нагороду отримав структурний підрозділ компанії "Агропродсервіс" відділення "Тернопільський м'ясокомбінат" за перемогу в номінації "Виробник продовольчих товарів" в щорічному 12-му конкурсі "Народний бренд 2016". Про це повідомляють на офіційному сайті компанії (http://www.agroprodservice.com.ua/news/777).За рік роботи підприємства тернополяни вже встигли оцінити якість продукції легендарного бренду. -...
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Перелік заходів, куди тернополяни можуть піти у вересніАнонси основних заходів, які передбачається провести на вересень № пп...
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