Фірма заступника міського голови Тернополя з бюджету "вимила" більше півмільйона грн.?

За 9,5 місяців безпідставно з міського бюджету вимито 619 579,44 грн. Про це розповідає активістка Олена Степанова

За екс-заступника Сергія Надала Володимира Камінського знову взялась прокуратура

За екс-заступника Сергія Надала Володимира Камінського знову взялась прокуратура. Як повідомляє сайт Тернополяни, з’явились нові обставини

 

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  • “Миколай” приніс тернопільським “комбайнерам” 1 мільйон
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    «Нам не вдалось»,- з сумом говорили мешканці вулиць Бродівська, Лук'яновича, Збаразька, Лозовецька, Текстильна, Галицька. Загалом усі, хто долучився до підтримки мрії ініціативної групи, яка боролася за гроші в рамках Громадського бюджету, пишуть Тернополяни.  Люди хотіли відновити стадіон колишнього «Комбайнового заводу», але програли в цих перегонах,...

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  • Тернопільський м’ясокомбінат отримав свою першу відзнаку (фото)
    Тернопільський м’ясокомбінат отримав свою першу відзнаку (фото)

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  • Чому тернопільських депутатів не транслювали «приховані» камери?
    Чому тернопільських депутатів не транслювали «приховані» камери?

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  • Тернополянам варто готуватися до чергового подорожчання
    Тернополянам варто готуватися до чергового подорожчання

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